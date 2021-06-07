Oyuncu erkek arkadaşı tarafından darp edilen fenomen Başak Ermiş şikayetçi oldu

Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş (22) üç aydır birlikte olduğu oyuncu Can Topçu (19), tarafından darp edildi. Ermiş, giydiği tayt nedeniyle dövüldüğünü söyledi. Eniştesini arayarak yardım isteyen Ermiş, hastaneye giderek darp raporu aldı. Başak Ermiş bu sabah da karakola gelerek Topçu'dan şikayetçi oldu.Karakol çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ermiş, "Tayt giydiğim için darp edildim. Değiştirmemi söyledi ben de değiştirmedim. Ağzım dudağım patladı. Yeni karışmaya başladı giydiğim kıyafetlere. Sinir hastası bence. Yaptıkları normal değil" ifadelerini kullandı.