03 Kasım 2023, Cuma
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Oyuncu Deniz Uğur’dan katil İsrail’e karşı birlik çağrısı
Ünlü oyuncu Deniz Uğur, işgalci İsrail’in Gazze’deki katliamlarına tepki gösterdi. İngilizce video yayınlayan Deniz, Filistin’deki soykırıma karşı birleşme çağrısında bulundu.