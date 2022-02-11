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Oyuncu Bahadır Ünlü’nün müşterisine bıçakla saldırdığı anlar kamerada

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Giriş: 11.02.2022 10:15
Beyoğlu’nda oyuncu Bahadır Ünlü, eşiyle birlikte işlettikleri kafeteryaya gelen müşteriye bıçakla saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anları bir de sosyal medyada paylaşan Ünlü, Beyoğlu polisi tarafından gözaltına alındı ancak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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