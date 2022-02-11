11 Şubat 2022, Cuma
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Oyuncu Bahadır Ünlü’nün müşterisine bıçakla saldırdığı anlar kamerada
Beyoğlu’nda oyuncu Bahadır Ünlü, eşiyle birlikte işlettikleri kafeteryaya gelen müşteriye bıçakla saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anları bir de sosyal medyada paylaşan Ünlü, Beyoğlu polisi tarafından gözaltına alındı ancak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.