07 Aralık 2022, Çarşamba
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Oyuncu Ayten Soykök trafikte dehşet saçtı! Aracını yayaların üzerine sürdü
Son olarak Aziz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Ayten Soykök trafikte dehşet saçtı. Dün saat 12.30 sıralarında aracıyla Taksim'e giden oyuncu ara sokaktan caddeye dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yayaların arasına daldı. Kafeteryanın önündeki birkaç kişi ve yaralanan kadının nişanlısı ise ölümden kıl payı kurtulurken ünlü oyuncu gözaltına alındı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı...