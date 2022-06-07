07 Haziran 2022, Salı
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Oyuncak tabancayla akaryakıt istasyonunu soydu
Adana'da bir hırsız akaryakıt istasyonunda çalışan 2 pompacıyı oyuncak tabancayla gasp etti. 25 yaşındaki Hanifi Sönmez isimli hırsız tutuklandı. 19 farklı suçtan dosyası olduğu ortaya çıktı.