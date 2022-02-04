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Öyle bir minyatür ev yaptı ki görenler gözlerine inanamadı! Minyatür ev yapımı video izle

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Giriş: 04.02.2022 11:38
Güncelleme:04.02.2022 11:40
Sosyal medyada dolaşan minyatür ev yapımı videosu izleyenleri hayran bırakıyor. Bir kişi temel atımından bahçe düzenlemesine kadar ince işçilikle yaptığı evde sanatını konuşturdu.
Öyle bir minyatür ev yaptı ki görenler gözlerine inanamadı
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