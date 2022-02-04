04 Şubat 2022, Cuma
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Öyle bir minyatür ev yaptı ki görenler gözlerine inanamadı! Minyatür ev yapımı video izle
Sosyal medyada dolaşan minyatür ev yapımı videosu izleyenleri hayran bırakıyor. Bir kişi temel atımından bahçe düzenlemesine kadar ince işçilikle yaptığı evde sanatını konuşturdu.