Oy vermeye gelen vatandaşlar şoke oldu! Alper Gezeravcı’dan esinlenip böyle sandığa geldi

Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacağı okula, kendi tasarladığı astronot kostümüyle geldi. Adana'da ise kral kostümü ile sandığa gelen seçmen dikkat çekti. İşte yerel seçimden renkli görüntüler...

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