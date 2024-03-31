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Oy vermeye gelen vatandaşlar şoke oldu! Alper Gezeravcı’dan esinlenip böyle sandığa geldi

AA
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Giriş: 31.03.2024 12:00
Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacağı okula, kendi tasarladığı astronot kostümüyle geldi. Adana'da ise kral kostümü ile sandığa gelen seçmen dikkat çekti. İşte yerel seçimden renkli görüntüler...
Oy vermeye gelen vatandaşlar şoke oldu! OY VERMEYE GELEN VATANDAŞLAR ŞOKE OLDU!

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Oy vermeye gelen vatandaşlar şoke oldu!
Oy vermeye gelen vatandaşlar şoke oldu!
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