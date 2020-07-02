Oturma odasında muayene skandalı! Operasyon anları A Haber kamerasına yansıdı |Video

Ankara Kaçakçılık Şube Müdürlüğü merdivenaltı diye tanımlanan kaçak muayenehanelere baskın düzenlendi. Bir apartmanın dairesinde sözde diş kliniği olarak hizmet verdiği tespit edilen noktaya güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Operasyon anları A Haber kameralarına yansıdı. A Haber muhabiri kaçak Murat Sekban olay yerinden son gelişmeleri aktardı. Sekban, 2 Suriye uyruklu kişi suçüstü yapılan operasyon sonrası gözaltına alındı. İşte sözde muayenehaneden insan sağlığını hiçe sayan, mide bulandıran o görüntüler...