05 Ağustos 2022, Cuma
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Oturduğu sitenin önünde 3 kar maskeli soyguncu kabusu yaşattı! "Sık kafasına, sık"
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde silahlı ve kar maskeli 3 kişi, aracıyla evine gitmeye çalışan bir şahsı, oturduğu sitenin önünde gasp etti. Zanlılardan biri, diğerine “Sık onun kafasına, sık!” diye bağırırken anahtarını vermemekte ısrar eden adam, lüks marka otomobilini kurtaramadı. Kimliği tespit edilemeyen 3 gaspçı, otomobili zorla alarak kayıplara karışırken o anlar sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.