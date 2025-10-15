Otoyolda yürüyen yaya, sürücünün dikkati sayesinde kurtuldu; o anlar kamerada

Bursa'da otoyolun sol şeridinden yürüyen yaya, kendisini fark eden otomobil sürücüsünün manevrası sayesinde kurtuldu. O anlar araç kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

