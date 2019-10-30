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30.10.2019

Otoyolda yürekleri sızlatan görüntü! Görenler bir kez daha baktı |Video

Adana-Mersin kara yolunda yürekleri sızlatan bir görüntü kayda geçti. A Haber hattına gelen görüntüde seyir halindeki bir pikabın kasasında oturan kadın soğuktan üşümüş hali görülüyor.

3 erkek aracın içinde zavallı kadın ise kasasında yolculuk etti. Soğuktan titreyen kadının hali yürekleri sızlattı.

A Haber ihbar hattına gelen görüntünün adresi Adana-Mersin kara yolu... Seyir halindeki bir pikabın kasasında oturan kadın
soğuktan üşümüş ve perişan haldeydi. Ancak bu durum yanındaki sürücü ve 2 erkek yolcunun pek de umurunda değildi.

Aracı uzun süre takip eden duyarlı bir sürücü polisi gördüğünde durumu izah edip şikayette bulundu.

Görüntünün devamında polis memurunun, araca doğru giderek kontrolde bulunduğu görülüyor.

Vicdansız sürücü ve yanındaki iki erkeğin zavallı kadına gösterdiği duyarsızlık tepki topladı.

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