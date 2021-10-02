Otoyolda su şebekesi patladı: Sürücüler araçlarını yıkamak için uzun kuyruklar oluşturdu

Çin'de bir otoyol kenarında su borusu patladı. Suyun otoyola savrulması üzerine yüzlerce şoför aracını temizlemek için su altında bekledi. Uzun bir trafik kuyruğunun oluştuğu otoyolda araç sürücüleri ücretsiz oto yıkamanın tadını bakın nasıl çıkardı...