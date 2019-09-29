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29.09.2019
Otoyolda kamyondan fırlayan lastik sürücüleri korkuttu |Video
D-100 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinde bir kamyondan fırlayan tekerlek paniğe neden oldu. Tekerleğin yolda tehlikeli biçimde hızla ilerlediğini gören vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Lastik bir süre yolun ortasında ilerledikten sonra bariyerlere çarpıp hızı kesildi. Olay sırasında şans eseri bir kaza yaşanmazken o anları yolda ilerleyen otomobildeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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