31 Ağustos 2022, Çarşamba
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Otopark ve cami için proje alanı çöplüğe döndü
İstanbul Bayrampaşa'da bir mahalle diken üstünde. 2018'de başlanan ve seçimlerin ardından durdurulan İBB'nin devasa proje alanı madde bağımlılarının meskeni oldu. Otopark ve cami ihtiyacının da çok olduğu mahallede çevre sakinleri, çalışmanın yeniden başlamasını istiyor.