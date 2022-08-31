31 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Otopark ve cami için proje alanı çöplüğe döndü

Otopark ve cami için proje alanı çöplüğe döndü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2022 09:08
İstanbul Bayrampaşa'da bir mahalle diken üstünde. 2018'de başlanan ve seçimlerin ardından durdurulan İBB'nin devasa proje alanı madde bağımlılarının meskeni oldu. Otopark ve cami ihtiyacının da çok olduğu mahallede çevre sakinleri, çalışmanın yeniden başlamasını istiyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Proje alanı çöplüğe döndü
Proje alanı çöplüğe döndü
Hakan Ural’ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!
Hakan Ural’ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!
Sovyet Rusya’nın son lideri öldü
Sovyet Rusya'nın son lideri öldü
Türkiye’ye iade işlemleri başladı
Türkiye'ye iade işlemleri başladı
11 il için sarı kodlu uyarı
11 il için sarı kodlu uyarı
Ünlü borsacı canlı yayında kalp krizi geçirdi
Ünlü borsacı canlı yayında kalp krizi geçirdi
İstanbul’da şoke eden görüntüler
İstanbul’da şoke eden görüntüler
Dinleyenler hayran kaldı! Sosyal medyayı salladılar
Dinleyenler hayran kaldı! Sosyal medyayı salladılar
İzmir’de helikopter kazası!
İzmir'de helikopter kazası!
Yargıtay’dan emsal düğün karar!
Yargıtay'dan emsal düğün karar!
İstanbul’a şimşekli gök gürültülü sağanak
İstanbul'a şimşekli gök gürültülü sağanak
Bebekli hırsızlar!
Bebekli hırsızlar!
Daha Fazla Video Göster