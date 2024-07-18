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Otopark kavgasında 3 kişi tabancayla yaralandı! 5 kişi gözaltına alındı | Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otopark kavgasında 3 kişi tabancayla yaralandı! 5 kişi gözaltına alındı | Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 21:31
İzmir'in Karabağlar ilçesinde otopark meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 3 kişiyi tabancayla yaralanmasıyla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 5'e yükselirken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
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Otopark kavgasında 3 kişi tabancayla yaralandı!
Otopark kavgasında 3 kişi tabancayla yaralandı!
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