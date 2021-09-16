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Otomobillerin kavşakta çarpıştığı anlar kamerada

İHA
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Giriş: 16.09.2021 10:41
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Erdem idaresindeki otomobil ile Ramazan Vural idaresindeki otomobil Yavuz Selim mahallesi Kahta Devlet Hastanesi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada sürücü Ramazan Vural ve araçta bulunan Yasemin Vural yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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