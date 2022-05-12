12 Mayıs 2022, Perşembe
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Otomobille metrobüs merdivenlerinden indi
Küçükçekmece’de sürücü metrobüsten inen yayaların kullandığı merdivenden otomobiliyle indi. Kaldırımda bulunan bir motosiklet nedeniyle yoluna devam edemeyen sürücü motosikletin kaldırılmasıyla birlikte hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam ederken, yaşanan ilginç anlar ise kameraya yansıdı.