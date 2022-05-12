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Otomobille metrobüs merdivenlerinden indi

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Giriş: 12.05.2022 15:27
Küçükçekmece’de sürücü metrobüsten inen yayaların kullandığı merdivenden otomobiliyle indi. Kaldırımda bulunan bir motosiklet nedeniyle yoluna devam edemeyen sürücü motosikletin kaldırılmasıyla birlikte hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam ederken, yaşanan ilginç anlar ise kameraya yansıdı.
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