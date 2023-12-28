28 Aralık 2023, Perşembe
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Otomobille kaldırıma çıkan alkollü sürücü kaza yerinde sızdı
Kaza saat 21.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Zakir K. (55), yönetimindeki 16 KMZ 82 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, Adnan Tüzün Sokak'ta aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, sürücüyü araç içinde baygın halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın kapısını açtıklarında sürücünün alkolden sızdığını fark etti. Ekipler, Zakir K.'yı uyandırmak için yoğun çaba sarf etti. Bir süre sonra kendine gelen Zakir K.ya yapılan testte, 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi.