28 Ağustos 2024, Çarşamba
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Otomobille çarpışıp savrulan motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü genç kadın yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen araç sürücülerinin dikkati sayesinde araçların altında kalmaktan kurtuldu.