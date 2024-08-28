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Otomobille çarpışıp savrulan motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu

Otomobille çarpışıp savrulan motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 28.08.2024 12:41
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü genç kadın yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen araç sürücülerinin dikkati sayesinde araçların altında kalmaktan kurtuldu.
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