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Otomobilini hurdaya çevirdi

Otomobilini hurdaya çevirdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 14:35
Bolu’da camları kırık halde park halinde bulunan otomobil, devriye atan polis ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekiplerinin ulaştığı araç sahibi, otomobili kendisinin o hale getirdiğini ve kimseden şikayetçi olmadığını ifade etti.
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