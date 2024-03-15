15 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Otomobilinden uyuşturucu, silah ve çelik yelek çıkan şüpheli tutuklandı

Otomobilinden uyuşturucu, silah ve çelik yelek çıkan şüpheli tutuklandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2024 11:46
Güncelleme:15.03.2024 11:47
Adana’da narkotik polislerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden çok miktarda uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve çelik yelek çıktı. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Otomobilinden uyuşturucu, silah ve çelik yelek çıktı
Otomobilinden uyuşturucu, silah ve çelik yelek çıktı
Köpek katilinin cezası artırıldı!
Köpek katilinin cezası artırıldı!
Laz böreği nasıl yapılır? İşte püf noktaları
Laz böreği nasıl yapılır? İşte püf noktaları
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!
Avlayıp böyle yediler! Görüntüler Türkiye’den
Avlayıp böyle yediler! Görüntüler Türkiye'den
Yol verme tartışması silahlı saldırıya dönüştü
Yol verme tartışması silahlı saldırıya dönüştü
Silahla rehin alıp, gasp eden 2 kişi tutuklandı
Silahla rehin alıp, gasp eden 2 kişi tutuklandı
Korkunç gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
Korkunç gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
Köpeğin doktora havlaması sahibine 700 bin TL’ye patladı
Köpeğin doktora havlaması sahibine 700 bin TL'ye patladı
Taşımalı eğitime 1 gün ara
Taşımalı eğitime 1 gün ara
25 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu
25 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu
Titanik yeniden inşa ediliyor
Titanik yeniden inşa ediliyor
Daha Fazla Video Göster