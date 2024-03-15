15 Mart 2024, Cuma
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Otomobilinden uyuşturucu, silah ve çelik yelek çıkan şüpheli tutuklandı
Adana’da narkotik polislerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden çok miktarda uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve çelik yelek çıktı. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.