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Otomobilin üzerine keçi düştü o anlar kamerada!

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Giriş: 12.11.2023 16:55
Edinilen bilgiye göre ilginç olay, merkez Akdeniz ilçesi Yenipazar Mahallesi'ndeki bir pazar yerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüde, kapalı pazar olarak bilinen sokakta park halindeyken harekete geçen otomobilin üzerine, iki katlı bir evin damından keçi düştü. Aracın arka kısmına düşerek camının kırılmasına neden olan keçi, yerde ters döndükten sonra doğrularak yoluna devam ederken, olaya tanık olanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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