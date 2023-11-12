12 Kasım 2023, Pazar
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Otomobilin üzerine keçi düştü o anlar kamerada!
Edinilen bilgiye göre ilginç olay, merkez Akdeniz ilçesi Yenipazar Mahallesi'ndeki bir pazar yerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüde, kapalı pazar olarak bilinen sokakta park halindeyken harekete geçen otomobilin üzerine, iki katlı bir evin damından keçi düştü. Aracın arka kısmına düşerek camının kırılmasına neden olan keçi, yerde ters döndükten sonra doğrularak yoluna devam ederken, olaya tanık olanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.