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Otomobilin tavanında yolculuk yaptılar!

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Giriş: 29.08.2022 15:46
Adana’da önce bir kişinin, ardından iki kişinin otomobilin tavanına uzanarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü. İlginç görüntüler çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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