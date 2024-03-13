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Otomobilin su kanalına düştüğü, sürücünün öldüğü kaza kamerada

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Giriş: 13.03.2024 15:51
Güncelleme:13.03.2024 15:51
Mersin'de sürücü Ahmet Bağırsakçı'nın (37) öldüğü kazada, otomobilin su kanalına düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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