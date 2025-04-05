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Otomobilin klima ızgarasından uyuşturucu çıktı

Otomobilin klima ızgarasından uyuşturucu çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.04.2025 00:41
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Bayraklı ilçesinde yaptıkları uygulamada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobildeki M.Y.'nin (29) şüpheli davranışları üzerine otomobilde detaylı arama yapan polis ekipleri, klima ızgarasını kontrol etti. Yapılan kontrolde buradan bin 791 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirildi.
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Otomobilin klima ızgarasından uyuşturucu çıktı
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