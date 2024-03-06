Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü kaçtı polis kovaladı, o anlar kamerada

Isparta’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası hurdaya dönen otomobillerden birinden inen sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı. Dumanların çıktığı otomobilden inen sürücü, hızla olay yerinden uzaklaşırken tesadüfen olay yerinden geçen polis arkasından koşup yakaladı. Kaza anı ve sürücünün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.