03 Eylül 2024, Salı
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Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya savruldu: O anlar kamerada
Antalya'nın Serik ilçesinde otobüs terminaline gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Yaya çarpmanın etkisiyle metrelerce havada savrulduktan sonra yere düştü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.