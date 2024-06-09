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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti: Kaza anı kameralara yansıdı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2024 13:37
Kartal'da kaldırımda seyreden bir motosikletli, minibüsten inerek kaldırıma çıkan kadına çarptı. O anlar ise başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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