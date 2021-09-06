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Otomobilin çarptığı temizlik işçisi yaralandı

DHA
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Giriş: 06.09.2021 11:17
Güncelleme:06.09.2021 12:20
Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı temizlik işçisi Mustafa Salkımcı yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde meydana geldi. Ramazan Yılmaz yönetimindeki otomobil, yol kenarını süpüren belediye temizlik işçisi Mustafa Salkımcı’ya çarptı. Yaralanan işçi, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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