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Otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce savruldu! Dehşet anı kamerada

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Giriş: 26.04.2023 16:34
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı, o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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