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Otomobilin çarptığı engelli birey hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı engelli birey hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.04.2025 00:22
Kaza, D-100 Karayolu Düzce kesiminde Doğanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İlyas Işıldak isimli engelli bireye tekerlekli sandalyesi ile karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada Bolu'dan Sakarya istikametine gitmekte olan N.S.T. idaresindeki 81 EB 445 plakalı Mercedes marka otomobil çarptı. Kazada ağı yaralanan İlyas Işıldak kaldırıldığı hastaneden yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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Otomobilin çarptığı engelli birey hayatını kaybetti
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