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Otomobilin çarptığı belediye işçisi öldü

Otomobilin çarptığı belediye işçisi öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 01:11
Bartın- Karabük karayolunun Yenihan mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne seyir halinde olan Mehmet Demirci yönetimindeki 67 VA 138 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Mesut Yılmaz’a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Mesut Yılmaz'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ulus Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Sürücü Mehmet Demirci gözaltına alınırken, Mesut Yılmaz’ın bekar ve Abdipaşa Belediyesi’nde işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobilin çarptığı belediye işçisi öldü
Otomobilin çarptığı belediye işçisi öldü
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