Otomobilin çarptığı ATV sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan ATV'ye motosikletin arkadan çarpması ardından çarpışmanın şiddeti ile hızla yola çıkan ATV'ye bu kez karşı şeritte seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada, ATV sürücüsü ağır yaralandı. ATV sürücüsünün yola fırladığı kaza anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.