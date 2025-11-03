03 Kasım 2025, Pazartesi

Otomobilin çarptığı ATV sürücüsü ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı ATV sürücüsü ağır yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 03.11.2025 16:42
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan ATV'ye motosikletin arkadan çarpması ardından çarpışmanın şiddeti ile hızla yola çıkan ATV'ye bu kez karşı şeritte seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada, ATV sürücüsü ağır yaralandı. ATV sürücüsünün yola fırladığı kaza anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
