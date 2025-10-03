Otomobilin çarptığı araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil, süratli bir şekilde gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu direğe ve ağaca çarpıp ikiye bölünürken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN