07 Eylül 2021, Salı
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Otomobilin büfeye çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki büfeye girdi. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş Yolu 20. km'de meydana gelen kazada otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki büfeye çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.