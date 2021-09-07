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Otomobilin büfeye çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

İHA
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Giriş: 07.09.2021 10:36
Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki büfeye girdi. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş Yolu 20. km'de meydana gelen kazada otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki büfeye çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
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