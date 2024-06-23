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Otomobilin altında kalan yavru kediler öldü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2024 15:56
Eskişehir'de bir otomobilin altında kalan yavru kediler öldü. Anne kedi, yavrularının öldüğünü görünce olay yerinden ayrılmadı.
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