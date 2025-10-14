Otomobili üzerine sürdüğü motosikletlinin ölümüne neden olduğu anlar kamerada

Antalya'da Ahmet Doğru'nun (44) trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Mehmet Tekelioğlu'na (52) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Tekelioğlu'nun ailesi, ileriki günlerde yargılamasına başlanacak olan Doğru'nun en ağır cezayı almasını istedi.

