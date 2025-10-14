14 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Otomobili üzerine sürdüğü motosikletlinin ölümüne neden olduğu anlar kamerada
Otomobili üzerine sürdüğü motosikletlinin ölümüne neden olduğu anlar kamerada

Otomobili üzerine sürdüğü motosikletlinin ölümüne neden olduğu anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2025 13:07
Antalya'da Ahmet Doğru'nun (44) trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Mehmet Tekelioğlu'na (52) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Tekelioğlu'nun ailesi, ileriki günlerde yargılamasına başlanacak olan Doğru'nun en ağır cezayı almasını istedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otomobili üzerine sürdüğü motosikletlinin ölümüne neden olduğu anlar kamerada
Sinüzit nedir?
Sinüzit nedir?
İstanbul barajlarında son durum
İstanbul barajlarında son durum
İşte en çok aranan meslekler
İşte en çok aranan meslekler
44 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
44 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Elektrikli araçta feci ölüm!
Elektrikli araçta feci ölüm!
Korkunç görüntüler! Köpek sürüsü kediye böyle saldırdı
Korkunç görüntüler! Köpek sürüsü kediye böyle saldırdı
Türkiye Gazze’ye yardımı hızlandırdı
Türkiye Gazze'ye yardımı hızlandırdı
Yüksekova’da araçların camları buz tuttu
Yüksekova'da araçların camları buz tuttu
Gaziantep’te narkotik operasyonu
Gaziantep'te narkotik operasyonu
6 şüpheli gözaltına alındı
6 şüpheli gözaltına alındı
Deniz polisinin devriyesine ’Yunuslar’ eşlik etti
Deniz polisinin devriyesine 'Yunuslar' eşlik etti
Fatih’te kendisine vuran kadını döverek yerde sürükledi
Fatih'te kendisine vuran kadını döverek yerde sürükledi
Daha Fazla Video Göster