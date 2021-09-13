13 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Otomobile tutunan patenli gençler yürekleri ağza getirdi

Otomobile tutunan patenli gençler yürekleri ağza getirdi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2021 09:49
Florya’da bir otomobile tutunarak tehlikeli şekilde yolculuk yapan patenli 7 genç yürekleri ağza getirdi. Trafiğe aldırış etmeden caddede ilerleyen gençlerin o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Florya’da öğle saatlerinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Görüntülerde patenli 7 gencin bir arabaya tutunarak trafikte ilerlediği gözlendi. Gençlerin herhangi bir kask veya koruma amaçlı malzeme takmadığı da görülürken, bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilen o görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Taksiciyle müşteri birbirine girdi
Taksiciyle müşteri birbirine girdi
Gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Feci kazan 3 gencin canını aldı
Feci kazan 3 gencin canını aldı
Okullarda PCR taraması başlıyor
Okullarda PCR taraması başlıyor
Eşinden gizli telefonuna yükledi! Boşanma nedeni sayıldı
Eşinden gizli telefonuna yükledi! Boşanma nedeni sayıldı
Siz haklısınız Allah rızası için yapmayın dedi
"Siz haklısınız Allah rızası için yapmayın dedi"
İstanbul’da trafik çilesi!
İstanbul'da trafik çilesi!
İstanbul’da bitmeyen trafik çilesi
İstanbul'da bitmeyen trafik çilesi
Okul servislerine denetim!
Okul servislerine denetim!
Deniz üzerindeki cisim ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Deniz üzerindeki cisim ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Nesli tükenmekte olan foka ’Gel bili bili’ diye seslendi
Nesli tükenmekte olan foka 'Gel bili bili' diye seslendi
Daha Fazla Video Göster