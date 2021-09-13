13 Eylül 2021, Pazartesi
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Otomobile tutunan patenli gençler yürekleri ağza getirdi
Florya’da bir otomobile tutunarak tehlikeli şekilde yolculuk yapan patenli 7 genç yürekleri ağza getirdi. Trafiğe aldırış etmeden caddede ilerleyen gençlerin o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Florya’da öğle saatlerinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Görüntülerde patenli 7 gencin bir arabaya tutunarak trafikte ilerlediği gözlendi. Gençlerin herhangi bir kask veya koruma amaçlı malzeme takmadığı da görülürken, bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilen o görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.