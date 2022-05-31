31 Mayıs 2022, Salı
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Otomobile giren arı kaza yaptırdı! 5 yaralı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halindeki otomobile giren arı kazaya neden olarak trafiği karıştırdı. Panik yapan sürücü şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.