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Otomobile giren arı kaza yaptırdı! 5 yaralı

DHA
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Giriş: 31.05.2022 10:59
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halindeki otomobile giren arı kazaya neden olarak trafiği karıştırdı. Panik yapan sürücü şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.
Otomobile giren arı kaza yaptırdı! 5 yaralı
Otomobile giren arı kaza yaptırdı! 5 yaralı
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