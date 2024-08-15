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Otomobil traktöre arkadan çarptı! 1’i bebek 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Otomobil traktöre arkadan çarptı! 1’i bebek 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 01:16
Kaza, saat 20.30 sıralarında Mardin- Diyarbakır yolundaki kırsal Yukarıkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 FNF 445 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 25 AD 438 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobildeki B.S. (23) ve M.A.K (1) olay yerinde yaşamını yitirirken, M.A. (20), K.E. (18) ve B.A.S. (18) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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Otomobil traktöre arkadan çarptı!
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