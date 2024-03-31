31 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.03.2024 14:17
Güncelleme:31.03.2024 14:17
Elazığ’da kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Süs tavuğuyla oy kullandı
Süs tavuğuyla oy kullandı
Oyunu kullandı hayatını kaybetti
Oyunu kullandı hayatını kaybetti
Feci kazada emniyet kemeri hayat kurtardı
Feci kazada emniyet kemeri hayat kurtardı
Oy kullanmaya atıyla geldi
Oy kullanmaya atıyla geldi
Mersin’de park halindeki 3 tır alev alev yandı
Mersin'de park halindeki 3 tır alev alev yandı
Oy vermeye gelen vatandaşlar şoke oldu!
Oy vermeye gelen vatandaşlar şoke oldu!
Adana Kralı da oy kullandı
"Adana Kralı" da oy kullandı
Muhtarlık seçiminde dehşet: 1 ölü, 2 yaralı
Muhtarlık seçiminde dehşet: 1 ölü, 2 yaralı
Araçları toz kapladı! İstanbul’da...
Araçları toz kapladı! İstanbul'da...
İstanbul’da oy verme işlemi başladı!
İstanbul'da oy verme işlemi başladı!
Sandık görevlilerin yemini nasıl?
Sandık görevlilerin yemini nasıl?
Daha Fazla Video Göster