Otomobil su borusu yüklü traktör römorkuna çarptı: 2 yaralı
Otomobil su borusu yüklü traktör römorkuna çarptı: 2 yaralı

Otomobil su borusu yüklü traktör römorkuna çarptı: 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 01.10.2025 10:05
Afyonkarahisar’da otomobilin, plastik su borusu yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralanırken, kazada boruların otomobilin camından içeri girmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
