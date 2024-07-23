Otomobil park etme tartışması silahlı kavgaya dönüştü! Kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Zeytinburnu’nda saat 15.00 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde otomobil park etme tartışması meydana geldi. İddiaya göre Kadir Temiş’e ait otomobil, bir başka kişinin arabasını park edeceği esnada çizilerek zarar gördü. Bunun üzerine Kadir Temiş, karşı taraf ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Temiş ile bir kişi arasında silahlı kavga çıktı.

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