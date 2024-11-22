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Otomobil, otobüs durağına daldı! 3 üniversite öğrencisi yaralandı

Otomobil, otobüs durağına daldı! 3 üniversite öğrencisi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.11.2024 01:33
Samsun’da saat 21.00 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emirhan Köse (19) yönetimindeki 55 APF 142 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Bu sırada otobüs durağında bekleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencileri Bengüsu Y. (23), Özgenur A. (23) ve Sümeyye Şevval Y. (22), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emirhan Köse ise ifadesi için emniyete götürüldü. Kazaya ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
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