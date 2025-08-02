02 Ağustos 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Otomobil kanala düştü: 3 yaralı
Kaza, Beyşehir’e bağlı Küçükavşar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 42 BDB 02 plakalı otomobil, yerleşim merkezinde seyir halinde iken kontrolden çıkarak içerisinde su olmayan bir kanala düştü. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.U. ve B.B. yaralandı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.