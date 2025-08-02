Otomobil kanala düştü: 3 yaralı

Kaza, Beyşehir’e bağlı Küçükavşar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 42 BDB 02 plakalı otomobil, yerleşim merkezinde seyir halinde iken kontrolden çıkarak içerisinde su olmayan bir kanala düştü. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.U. ve B.B. yaralandı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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