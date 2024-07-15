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Otomobil kamyonete ok gibi saplanıp devirdi, ortalık savaş alanına döndü

İHA
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Giriş: 15.07.2024 18:25
Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonet ve iki otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. 3 kişinin yaralandığı kazada sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Otomobilin kavşaktan çıkan kamyonete arkadan ok gibi saplanıp kamyoneti devirdiği kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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