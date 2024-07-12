Otomobil kahvehanenin önünde oturanların arasına daldı! O anlar kamerada

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin kahvehanenin önündeki kaldırımda oturan vatandaşların dalması sonucu 11 kişi yaralandı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

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