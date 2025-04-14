14 Nisan 2025, Pazartesi
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Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, motosiklet sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.