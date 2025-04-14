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Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 14.04.2025 08:54
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, motosiklet sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı
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