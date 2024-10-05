Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sebebiyle otomobil ve motosiklette hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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