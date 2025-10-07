08 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2025 23:46
Kaza, Fevzi Çakmak Caddesi ile Dr. Zeki Acar Caddesi’nin kesişiminde, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 VH 834 plakalı Opel marka otomobil, İsra Sokak’tan ana yola çıktığı sırada Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde seyir halinde olan elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü hafif yaralandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Lodos Erdek ilçesinde etkili oldu
Lodos Erdek ilçesinde etkili oldu
Kazada Fiat Tofaş ortadan ikiye ayrıldı!
Kazada Fiat Tofaş ortadan ikiye ayrıldı!
İtalya Savunma Bakanlığından BAYKAR Teknolojisine üst düzey ziyaret
İtalya Savunma Bakanlığından BAYKAR Teknolojisine üst düzey ziyaret
Van’da binlerce kişi Gazze için yürüdü
Van'da binlerce kişi Gazze için yürüdü
Araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Falezlerde mahsur kalan kadın gülerek kurtarıldı
Falezlerde mahsur kalan kadın gülerek kurtarıldı
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı!
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı!
Kuruluş Osman’ı izledikten sonra Müslüman oldu
Kuruluş Osman'ı izledikten sonra Müslüman oldu
Sumud Filosu aktivistleri Adli Tıp Kurumuna getirildi
Sumud Filosu aktivistleri Adli Tıp Kurumuna getirildi
Malatya’da zincirleme kaza
Malatya’da zincirleme kaza
Filistin Bayrağı ışıklarla Galata Kulesi’ne yansıtıldı
Filistin Bayrağı ışıklarla Galata Kulesi'ne yansıtıldı
Alıkonulan 15 Türk aktivist İstanbul’a geldi
Alıkonulan 15 Türk aktivist İstanbul’a geldi
Daha Fazla Video Göster