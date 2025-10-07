Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Fevzi Çakmak Caddesi ile Dr. Zeki Acar Caddesi’nin kesişiminde, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 VH 834 plakalı Opel marka otomobil, İsra Sokak’tan ana yola çıktığı sırada Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde seyir halinde olan elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü hafif yaralandı.

